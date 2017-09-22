Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 22 Eylül 2017

ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarının ardından uluslararası piyasada değer kaybeden altının ons fiyatı, bugün tepki alımlarıyla toparlanırken, altının gram fiyatı dünkü yüzde 0,7'lik değer kaybı sonrası yatay bir seyir izliyor.

Gram altın saat 10.20 itibarıyla 145,6 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 239 lira, Cumhuriyet altını da 975 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün 1.288,3 dolarla yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün yükselişe geçti. Ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.298,1 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, haftaya sakin başlayan altının ons fiyatının, Fed'in "şahin" tutumundan olumsuz etkilenerek düşüş eğilimini devam ettirdiğini söyledi.

Küresel piyasalarda jeopolitik risk algısının zayıflamasıyla düşüş trendine giren ons altının, ilk kritik destek seviyesi olan 1.288 doları test ettiğini belirten Memiş, "TBMM Genel Kurulu'nda yarın görüşülecek tezkere, pazar günü Almanya'da yapılacak seçim, pazartesi günü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yapmayı planladığı referandum ve Kuzey Kore'den gelen tehdit açıklamaları nedeniyle kritik bir sürece girdik." ifadelerini kullandı.

Memiş, bugün altının ons fiyatının 1.291-1.301 bandında dalgalı bir seyir izleyebileceğini ifade ederek, altının gram fiyatında ise 145,3 lira seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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