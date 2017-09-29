Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? 29.09.2017

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 147,1 liradan alıcı buluyor.

Dün, gerileyen dolar/TL'nin etkisiyle değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,20 azalışla 147,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,10 azalarak 147,1 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241 lira, Cumhuriyet altını da 984 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise bugüne yatay seyirle başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 1.287,4 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı vergi reformu teklifinin altının ons fiyatındaki düşüşlerde etkili olduğunu kaydetti. Trump'ın, açıkladığı vergi reformu teklifinin önce Temsilciler Meclisi'ne sonrada ABD Senatosu'na sunacağının bilgisini veren Memiş, reformla ilgili sürecin piyasalarda belirsizliğe neden olduğunu ifade etti.

Memiş, piyasalarda yaşanan belirsizlikten dolayı döviz ve emtia fiyatlarında dalgalı bir seyir izlendiğini belirterek, yatırımcıların vergi reformuna ilişkin detaylar ve açıklanacak makro ekonomik verilere odaklandığını söyledi.

Altının ons fiyatında ve dolar/TL'de yaşanan yükselişlerin altının gram fiyatını yukarı yönlü desteklemeye devam ettiğini kaydeden Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 146,50 liranın destek, 147,50 liranın ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

çeyrek altın

gram altın

kapalıçarşı altın

altın fiyatları