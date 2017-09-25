Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın piyasasında, 10 işlemde 28 milyon 197 bin 909,26 liralık ve 51 işlemde 57 milyon 979 bin 795,73 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 3 milyon 807 bin 528,80 liralık ve 3 işlemde 684 bin 489,39 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Güneşgil Kuyumculuk ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,15 değer kazandı.

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