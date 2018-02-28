Cezaevi firarileri bu halde bulundu! Nedeni şoke etti

Çeşitli suçlardan dolayı tutuklu bulundukları Manisa Yarı Açık Cezaevi'nden bir süre önce firar eden Aykut Ç. ve Gökhan Ş. isimli 2 mahkum çaldıkları mallardan elde ettikleri paralarla bir tekel bayisinden alkollü içecek aldı.

ALKOLE UYUŞTURUCU DA KATMIŞLAR

Habertürk Haber Merkezi'nden Ahmet Ünsal'ın edindiği bilgiye göre, iki kafadar çaldıkları motosikletle Evronos Mahallesi'ndeki ormanlık alana gitti. Burada uyuşturucu da kattıkları alkollü içecekleri tükettiler. Gecenin ilerleyen saatlerinde birbirlerine sarılarak oldukları yerde sızıp kaldılar.

Bölgede devriye gezen jandarma ekipleri yol kenarında terk edilmiş motosikleti ve ormanlık alanda sızmış 2 genci buldu.

Gözlerini jandarma karakolunda açan Aykut Ç. ve Gökhan Ş. çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından yeniden cezaevine gönderildi. 2 firarinin, hükümlü veya tutuklunun kaçmasına yardımcı olmak, hırsızlık, basit yaralama, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.

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