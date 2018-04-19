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Marlo karakterini hakkını vererek yansıtabilmek için 22 kilo alan Charlize Theron bunun da zor bir süreç olduğunu belirtti. Theron "Bu benim için büyük bir sürprizdi. Depresyona girdim. Hayatımda ilk kez bu kadar çok işlenmiş gıda ve şeker tükettim. Film çekilirken o kadar da eğlenceli gelmedi bana işler" diye konuştu.