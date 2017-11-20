Chelsea, Berke Özer'i izlemeye geliyor

Altınordu'nun 17 yaşındaki milli kalecisi Berke Özer, İngiliz devlerinden Manchester City'nin ardından şimdi de Chelsea'nin radarına girdi. DHA'da yer alan habere göre Berke'nin İzmir'de 1 Aralık'ta oynanacak Gazişehir Gaziantep maçında Chealse tarafından izleneceği belirtildi. İspanyol ve Alman kulüpleri tarafından da mercek altına alınan Berke'nin talipleri, gelecek sezon için şimdiden transfer anlaşması yapmayı planlıyor. Yerli futbolcular 18 yaşını doldurmadan yurt dışında forma giyemiyor.

DÜNYANIN EN İYİ 60 GENCİ ARASINDA!

İngiltere'de yayın yapan The Guardian, "Dünya futbolunda en iyi 60 genç yetenek" başlığıyla yayınladığı haberde Türkiye'den sadece kaleci Berke'ye yer vermişti. Manchester City, Roma, Inter, Milan, Real Madrid, Liverpool, Ajax, Chelsea, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Barcelona gibi dünya devlerinde forma giyen 2000 doğumlu futbolcuların yer aldığı listeye alınan Berke'den övgüyle söz edilmişti.

Haberde Berke Özer'le İngiliz kulübü Manchester City başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün ilgilendiğine dikkat çekilmişti. Altınordu yönetimi tarafından bonservis ücreti 3 Milyon Euro olarak belirlenen Berke Özer'i İtalya, İspanya ve Almanya liglerinden kulüplerin de takip ettiği biliniyor. A Milli Takım'a kadar yükselen genç eldiven için Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan "Kesinlikle yurtdışında oynayacak" açıklaması yapmıştı.

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