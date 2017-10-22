Chicago'da cadılar bayramı erken başladı!

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Bir Pagan festivali olarak İrlandalılar, İskoçlar ve Galliler tarafından İngiltere'de kutlanmaya başlanan Cadılar Bayramı, 19.yüzyılda Kuzey Amerika'ya göçenler tarafından da devam ettirilmiş ve böylece Amerikan topraklarında da kutlanır hale gelmiştir.