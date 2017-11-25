Chloe Loughnan eşi Serdar Ortaç’ın elini hiç bırakmadı!

Cadde’nin haberine göre, Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan, akşam üzeri geldikleri restoranda baş başa akşam yemeği yediler.



İkilinin mutlu oldukları gözlenirken, Serdar Ortaç'ın tedavi gördüğü 'Multiple Skleroz' hastalığının belirtileri gözle görülebilir şekilde anlaşılıyordu.



Yorgun olduğunu ifade eden Serdar Ortaç "Üç gündür çok çalışıyorum, biraz yoruldum" derken, eşi Chloe'nun bir an bile yanından ayrılmaması ve elini hiç bırakması dikkatlerden kaçmadı.



Yemek sonrası alışveriş merkezine giriş yaparak kısa bir alışveriş turuna çıkan çift, bir süre sonra araçlarına binerek AVM'den ayrıldılar.



Serdar Ortaç

Chloe Loughnan