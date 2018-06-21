CHP Balıkesir milletvekili adayları, 24 Haziran seçimlerine günler kala Balıkesirli seçmen tarafından araştırılıyor. Seçmenler partilerin seçim beyannameleri ve milletvekili adaylarına göre, 24 Hazirna'da kime oy vereceklerine karar verecekler. İşte toplam 9 milletvekilini meclis koltuklarına oturtacak Balıkesir CHP milletvelili aday listesi...

CHP BALIKESİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 AHMET AKIN YÜKSEK ENERJİ UZMANI - SANAYİCİ 2 FİKRET ŞAHİN YÜKSEK DOKTOR 3 ENSAR AYTEKİN ORTA MALİ MÜŞAVİR 4 İRFAN BARIŞ ORTA MÜTEAHHİT 5 SEVAL BOZKURT YÜKSEK ECZACI 6 ENDER BİÇKİ YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR 7 NEŞE ZENGİN YÜKSEK DOKTOR 8 BERRİN GENÇOĞLU YÜKSEK ECZACI 9 OĞULCAN KOÇAK ORTA İLETİŞİM UZMANI

Askerden terhis olanlar terhis belgesi ile seçmenlik kaydını nasıl yaptırır?

Askerden terhis olanların bilgileri, normal şartlarda Yüksek Seçim Kurulu’nca ASAL’ dan alınmakta ve oy kullanabilir hale getirilmektedir. Ancak seçim dönemine rastlayan terhislerde askıya yetişememekte ve silâhaltında gözükmektedir. Bu durumda olanlar, terhis belgesi ile birlikte yerleşim yeri itibariyle bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna başvurarak seçmenlik kaydını güncelleyebilirler.