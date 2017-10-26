CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CNNTürk'te katıldığı programda soruları yanıtladı:
"Deniz bey için ne gerekiyorsa doktorlar seferber olmuş durumda. Umarız kısa süre içinde Deniz Bey sağlığına kavuşur.
('Yanlış müdahale edildi' iddialarına ilişkin) Deniz Bey'e tıbben ne yapılması gerekiyorsa o yapıldı. Hastanenin yaptığı işlemlerin doğru olduğu ifade edildi. Aile başka doktorun da görmesini istiyorsa, o anlayışla yola çıkıp bir de şu baksın diyorsa, hastane bunu reddetmez."
"DEMOKRATİK YOLLAR TIKALI"
"Seversiniz veya sevmezsiniz, seçimle gelen seçimle gider. Halkın desteğini almıştır. Varsa yolsuzluğu, belgeler savcılığa verilir, yargılama olur. Bu süreci yok ediyorsunuz. Bir kısım belediye başkanına kayyum atıyor görevden alıyorsunuz. Diğer belediye başkanlarını istifaya zorluyorsunuz. Aksi halde gereğini yaparım diyorsunuz. Ya istifa edersin dosyayı kapatırım kimse görmez, ya da istifa etmezsin seni hapise yollarım."
"BİR OYDAN FAZLA YETKİSİ OLMAYAN KİŞİNİN BELEDİYE BAŞKANINI İSTİFAYA ZORLAMASI DOĞRU DEĞİL."
"Sandıkla gelen sandıkla gitmeli. (İstifasını savununca Melih Gökçek'i mi savunuyorsunuz eleştirisini aldınız) Ben demokrasiyi savunuyorum. Siz seçimi demokrasi için vazgeçiimez bir eylem olarak görüyorsanız bunun gereği yapılmalı. Bir kişi geliyor "Siz istifa ediyorsunuz" diyor. Metal yorgunluğu diye birşey yok. Bir belediye başkanında neden metal yorgunluğu olsun. Yapamadıysa seçim yapılır bir daha yapmazsınız. Sen yoruldun ayrıl, yerine artık başka arkadaşımız gelsin diyebilirsiniz. Görev süresini belirleyen halktır."
"Sonuçta demokratik bir ortamda tartışıldı. Hiçbir yasada yeri olmayan bir yöntemi belirliyorsunuz. Çağırıyorsunuz istifa et diyorsunuz. Gereğini yaparız diyorsunuz. Bu, Türkiye'de demokrasin bittiğini gösteriri. Ülkede dikta yönetimi var, demokrasi yok"
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