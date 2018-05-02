İşte CHP'nin seçim vaatleri: Asgari ücret 2 bin 200 TL olacak

Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim vaatlerini yazdı.



ASGARİ ÜCRET: Kesin rakam netleşmemekle birlikte asgari ücretin net olarak 2 bin 200 liraya çıkarılacağı vaadiyle seçmenin karşısına çıkması bekleniyor. CHP, asgari ücretin, her yıl, enflasyon farkı ve ekonomik iyileşmeye bağlı olarak artırılacağı sözünü de verecek.

KADRO SÖZÜ: Tüm taşeron işçilerin kadrolu yapılması vaadi de seçim bildirgesinde yerini alacak. CHP, kamuda çalışan taşeronlara kadro vaat edecek.



AİLE SİGORTASI: Aile sigortası uygulamasıyla mevcut sosyal yardımları iki katına çıkarmayı planlayan CHP’nin, aile sigortası kapsamında hiçbir hanenin gelirinin bin liranın altına düşmeyeceği vaadinde bulunacağı öğrenildi.



ÇİFTÇİYE MAZOT: Geçici tarım işçilerinin sosyal güvenliği devlet tarafından sağlanacak. Çiftçi mazotu 2.50 TL’ye satın alacak. Orman köylülerinin Genel Sağlık Sigortası primleri karşılanacak.



ÜNİVERSİTELİYE BURS: Maddi sıkıntıda olan üniversite öğrencilerine karşılıksız eğitim bursu verilecek. İhtiyacı olan tüm gençlere, ücretsiz yurt ve ulaşım imkânı sağlanacak.



İNTİBAK YASASI: Emekliler, ramazan ve kurban bayramlarında birer maaş ikramiye alacak. Emeklilerden muayene ve ilaç katılım payı alınmayacak. Emekliler arasındaki eşitsizliği giderecek İntibak Yasası derhal çıkarılacak.



KREDİ FAİZLERİ MÜJDESİ: Kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarında faizlerin yüzde 80’inin silinmesine dönük düzenleme yapılacak.