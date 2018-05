CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV'de soruları yanıtlıyor.

24 Haziran seçimleri öncesi önemli açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’nin performansını nasıl bulduğuna dair sorulan bir soruya "Muharrem beyle tanışıklığımız ben siyasete girmeden önce olmuştu. Adaylığı konusunda da bilgisiyle birikimiyle, yeteneğiyle toplumun gözünde iyi bir ivme yakaladı. Toplumun her kesimini kucaklıyor. Hiç kimseyi ayırmıyor. Bana göre Cumhurbaşkanı adaylığı görevin başarıyla yerine getiriyor" dedi.

"SEVECENLİĞİ GİDEREK ARTIYOR"

İkinci tura kalırsa CHP'nin uygulayacağı stratejiye ilişkin Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye gerçek anlamda bir demokrasiyi getireceğiz. Bildirgemizin açıklandığı gün söylemiştim, biz ayrıca bütün etkenlerden arınmış herkeisn bağımsız iradesiyle bir araya geldiği bir sivil anayasa yapacağız. Böylece bu ülkeye demokrasi, özgürlükle nasıl gelirmiş, sosyal devlet nasıl olurmuş, insanın yoksulluğu nasıl sömürülemezmiş, insana nasıl değer verilirmiş, işi, aşı nasıl vereceğiz, geleceğin Türkiye’si nasıl inşa edeceğiz inşallah 25 Haziran’da Türkiye bunların tamamını daha geniş ve yetkili olarak anlatacağız bütün. Cumhurbaşkanlığında birinci turda Muharrem beyin alacağını düşünüyorum. Ben ikinci tur için diye düşünüyordum ama sahada gördüğü ilgi, vatandaşla arasında kurduğu diyalog, sevecenlliği giderek artıyor, toplumun gözünde güven veren imaj çiziyor dolayısıyla ikinci tura kalsa dahi alacaktır." dedi.

"BİZ BAZEN MİTİNGLERİ ÇOK ABARTIYORUZ"

"Biz bazen mitingleri çok abartıyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, "Asıl olan mitinge gelmeyen ama gönlü bizde olan insanın yanına gitmektir. Ya da bize mesafeli olan insanı kazanmaktır. Eğer çalışmaları bu bağlamda götürebilirsek başarılı bir süreci yönetmiş oluruz. Saadet Partisi bizim siyasal tarihimizin önemli bir partisidir. Saygıdeğer bir genelbaşkanı var. Toplumun pek çok kesimi de kendisine saygı duyuyor. Aynı şekilde sayın Akşener devlet deneyimi var, birikimi var, bir kadın kimliği ile çıktı. Biraraya geliş amacımız belli." ifadesini kullandı.

"HDP'NİN BARAJI AŞMASI LAZIM"

Anketlere ilişkin de açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Kamuoyuna yansıyan anketler barajı aşabileceği görülüyor. HDP’nin barajı aşması ve parlamentoda olması lazım. Yüzde 1 oy alsa dahi bir partinin en ezından genelbaşkanının parlamentoda olmasını isteriz biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Siyasetin ana yeri TBMM’dir. Bütün siyasal partilerinde bir şekidel temsil edildiği bir arena olması lazım. Dolayısıyla diğer partilerinde olmasını istiyoruz ve bunun mücadelesini de yapacağız. " dedi.

"BİZİM GİBİ DÜŞÜNMEYEN İNSANA DA SAYGI GÖSTERECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, "Muharrem Bey’in Cumhurbaşkanı ve bizimde parlamentoda çoğunlukta olduğumuz bir süreçte kısa süre içinde dünyada hiç bir demokratik ülkenin Türkiye’de demokrasi yoktur diyemeyeceği ve imreneceği, demokrasi konusunda kısa sürede çok görkemli adımlar attılar diyebileceği bir Türkiye inşa edeceğiz. Çünkü bizim gibi düşünmeyen insana da saygı göstereceğiz. Medyayı daha özgür kılacağız. Medya birilerinin veya belli çevrelerin veya belli grupların kontrolünde olmayacak. Onlar halkı özgürce bilgilendirecekler." diye konuştu.

"EN FAZLA OYU ALMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Kılıçdaroğlu, "Muharrem Bey daha yüksek bir oy alsa bir şey olmaz. Muharrem Bey, sadece CHP'lilerin oyunu almayacak. Her kesimden oy alacak, her kesime hitap ediyor. Genç mi genç, hitabeti iyi mi, iyi. Daha ne istiyoruz. Bu Cumhurbaşkanımız demokrasi konusunda attığı adımlarla dünyada ses getirecektir.Muharrem Bey'in en fazla oyu alması için çalışıyoruz. Muharrem Bey seçilince ilk işi OHAL'i kaldıracak. Bir şöforün oğlu gelip Cumhurbaşkanlığı makamına oturacaktır. Bakanlar Kurulu listesini kim belirleyecek, tabii ki Muharrem Bey seçilince o belirleyecek. Parlamento'da bir kan değişimi her zaman gerekiyor." dedi.

"O BELGELER HER YERDE VARDI"

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eren Erdem Bey ile görüştüm. MİT TIR'ları ile parti sözcümüz basın toplantısı yapmıştı. Elindeki belgeleri milletvekillerine ve basın mensuplarına dağıttı. Eren Erdem oradan aldım diyor, basın toplantısından aldı, doğru. O belgeler her yerde vardı. 17 internet sitesinde görüntüler yayınlandı. Sitelerden kaldırılmasıyla ilgili savcılığın yazısı var. 17 internet sitesinde yayınlanan şeyi bir iktidar partisi görmüyorsa kördür. Bu da devlet sırrı oluyor, böyle devlet sırrı olur mu . Herkes biliyor, bu nasıl devlet sırrıdır. Bunu Eren Erdem'e yurtdışı yasağı konulası ayıptır."

"ADALET BAKANLIĞI İZİN VERİRSE ARKADAŞLAR İNCELEYECEK"

Kılıçdaroğlu, "Gülen'in iade tartışmasında Muharrem Bey'e güveniyorum, Erdoğan'a güvenmiyorum. Öğrencilerin ne günahı var. FETÖ ile mücadelede parası olan dışarı çıkıyor. Bir milyonun üzerinde mağdur var. Adalet Bakanlığı izin verirse arkadaşlar inceleyecek. Adı ne olursa olsun terörle mücadele edilir. Terör örgütleriyle işbirliği yapan ortaya çıkarılmalı." dedi.

"Kürt sorununun çözüm adresi Meclis'tir." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, " Biz bu sorunu çözmeye talibiz. Birilerine verdiğiniz sözler olmayacak. Herkesin içinde konuşacaksınız.Sorunu demokrasi ve özgürlük temelinde çözeceğiz. Yerel yönetimler özerklik şartı uygulanacak.Kentsel dönüşüm yapacağız izin vermiyorlar." ifadesini kullandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER