CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'dan protesto

İHA'nın haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal , Nüfus Hizmetleri Kanun Tasarısı görüşmeleri sırasında müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin FETÖ projesi olduğunu iddia etti.

Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri itiraz ettiler. Tanal, AK Parti milletvekillerinin kendisine Ergenekoncu, Balyozcu, PKK'lı dediklerini söyleyerek, Silivri'de 4 metrelik duvardan atladığını ifade etti. Daha sonra duvardan atlarken kırılan bacağındaki çorabını çıkararak yara izini gösterdi.