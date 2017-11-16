CHP'li Çiçek'ten ittifak açıklaması: 'Hayır' bloku somut adımlar atmalı

Türkiye'deki bloklaşmanın anayasa oylamasıyla ortaya çıktığını söyleyen Çiçek, "'Evet' ve 'hayır' diyenler veya başka bir ifadeyle 'demokrasiyi savunanlar', 'tek kişi yönetimini savunanlar', 'Parlamenter demokrasiyi savunanlar', 'Cumhurbaşkanı sistemini savunanlar' diye. Dolayısıyla bu sürecin, gruplaşmanın hem yerelde, hem genelde 2019'da da devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

"'HAYIR' BLOKU DAHA SOMUT ADIMLAR ATMALI"

Çiçek şu açıklamalarda bulundu:

"MHP bunu net bir şekilde ortaya koymuşsa, anayasa oylamasında birlikte hareket eden 'hayır' bloğunun da hem yerelde, hem genelde iş birliği yapacak şekilde daha somut adım atmaları, kurumsallaşmaları yönünde yapılacak çalışmaları teşvik etmek ve bunu daha organize hale getirmek bizim temel görevimiz diye düşünüyorum. Çünkü karşı taraf bunu örgütlü, kurumsal yapıyorsa bizim tarafın da yani 'hayır' oyu kullananların da bu işi daha açık, kamuoyunun bilgisi dahilinde daha kurumsal hale getirmesi, 2019 seçimlerinde başarıya giden yolun ilk adımı olacaktır."

Bu konuda CHP olarak "iktidar planı" diye bir çalışmalarının da olduğunu aktaran Dursun Çiçek, anayasa referandumunda "hayır" oyu veren diğer partilerle de bunu paylaştıklarını hatırlattı.

BEDELLİ ASKERLİK TALEPLERİ

Bedelli askerlikle ilgili olarak çok sayıda başvurunun kendilerine ulaştığının altını çizen Çiçek, CHP olarak bu konuda "tek tip uzman askerlik sistemi" önerisinde bulunduklarını anımsattı.

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