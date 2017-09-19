CHP Lideri Kılıçdaroğlu Çorum'da şehit ailelerini ziyaret etti

İl merkezindeki Ahlatcı Metal Rafinerisi'nde incelemelerde bulunan Kılıçdaroğlu, daha sonra partisinin milletvekilleriyle geçen yıl Mardin'in Derik ilçesinde terör operasyonu sırasında şehit düşen Astsubay Üstçavuş Mustafa Ayna'nın Osmancık ilçesinde yaşayan ailesine ziyarette bulundu.

Şehidin babası Muzaffer Ayna tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, basına kapalı gerçekleşen ziyarette aile üyelerine başsağlığı dileyip bir süre görüştü.

Kılıçdaroğlu, Ayna'nın evinden çıktıktan sonra kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Bu sırada kendisiyle konuşan Şaban Taşlı, baygınlık geçirerek yere yığıldı.

Taşlı, Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda yer alan 112 Acil Servis ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kılıçdaroğlu, sağlık ekibinin müdahalesi sırasında Taşlı'nın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, daha sonra PKK'lı teröristlerin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik saldırısı sırasında şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın amcası Ertuğrul Yalçın'ın evine giderek babası Sadık Yalçın'a taziye dileklerin iletti.