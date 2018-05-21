CHP milletvekili adayları: Sızan liste 'hayalkırıklığı' yarattı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Pazar günü yaptığı toplantıda 24 Haziran seçimleri için milletvekili aday listesi belirlendi.
Listede son dönemde farklı alanlardaki faaliyetleriyle ön plana çıkan bazı kadın milletvekillerinin yer almadığı görülürken, Saadet Partisi'ne de kontenjan ayrıldığı belirtildi.
Seçime katılacak siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Pazartesi günü saat 17:00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunmaları gerekiyor. Milletvekili kesin aday listeleri ise 30 Mayıs Çarşamba günü yayınlanacak.
CHP'nin listesinin bazı bölümleri YSK'ya sunulmadan önce dışarıya sızdı. Ayrıca şahsi Twitter hesapları üzerinden attıkları mesajlarla listede yer almadıklarını söyleyen bazı mevcut milletvekilleri de var.
Seçimlerin erkene çekilmesi nedeniyle önseçim yapılamayan CHP'de Kılıçdaroğlu'nun ve yakın ekibinin tercihleri belirleyici olduğu belirtiliyor.
Dışarıya sızan ilk bilgilere göre, CHP'nin aday listesinde kamuoyunun son dönemde adını sıkça duyduğu bazı kadın milletvekilleri yer almıyor.
Bunların başında İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke geliyor. Akademisyen olan Böke, 2015 yılında ilk kez milletvekili seçildi. CHP'nin ekonomi politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığını ve parti sözcülüğünü yaptı. Mayıs 2017'de bu görevlerinden istifa etti.
Böke, Şubat ayında yapılan CHP kongresine İstanbul milletvekili İlhan Cihaner ile birlikte "Gelecek İçin Biz" adlı muhalif bir oluşumun başını çekti.
Böke, olağanüstü hal döneminde olağan muhalefetin yapılamayacağını savunduklarını söyledi ve "Bu doğrultuda CHP, Meclis'te olağan dönemin yasama faaliyetini sürdürme anlayışına son vermeli. OHAL rejimi sona erene, asgari demokratik bir ortama geçilene kadar ve adil, güvenli bir seçim ortamı sağlanana dek Meclis'te aktif boykot, Meclis çalışmalarından çekilme ve benzeri demokratik araçlar parti kurullarında ciddi şekilde değerlendirilmeli" dedi.
Liste dışı kalan bir diğer kadın milletvekili de tıp doktoru Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer. Biçer, 2017 yılında Manisa'da bir askerin yaşamını yitirdiği, yüzlercesinin de hastaneye kaldırıldığı zehirlenme olayı sırasında hastaneden Twitter ve Periscope üzerinden yaptığı canlı yayınlarla kamuoyunun dikkatini çekti.
Biçer, milletvekilliği boyunca özellikle sağlık alanındaki uygulamalarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) aktif bir şekilde çalışmalar yaparken, bir dönem Twitter üzerinden girdiği diyalogun ardından Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'ya Türkçe sözlük göndermesiyle konuşuldu.
CHP'de İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı da liste dışı kaldı. 1993 yılında Sivas Katliamı'nda yaşamını yitiren şair Metin Altıok'un kızı olan Zeynep Altıok Akatlı, Şubat ayındaki istifasına kadar TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyeliği yaptı.
Altıok, kadın hakları ve insan hakları konusunda çok sayıda çalışmaya imza atarken, geçen hafta içerisinde "AKP İktidarında İnsan Hakları" başlıklı bir rapor açıkladı ve son olarak Ocak 2016'da telefonla katıldığı bir programdaki sözlerinden dolayı hapis cezasına çarptırılan, kamuoyunda "Ayşe Öğretmen" olarak bilinen Ayşe Çelik cezaevine girerken kendisine eşlik etti.
Altıok, CHP'nin Mart ayındaki Tüzük Kurultayı öncesinde parti yöneticilerine yolladığı mektupta, "Gezi Hareketi'nin pusula olması" gerektiğini ve sol bir muhalefet ihtiyaç duyulduğunu yazdı.
Son kurultayda Böke ile birlikte muhalif bir hareket başlatan İstanbul Milletvekili Cihaner de liste dışı kalan bir diğer isim oldu.
https://twitter.com/AlinBoynik/status/998313169813671936
Bir başka İstanbul milletvekili Ali Şeker de tekrar aday gösterilmedi. Son dönemde Meclis'in çalışmalarını sosyal medya hesaplarından canlı yayınlayan Şeker'in aday gösterilmemesine bazı seçmenler tepki gösterdi.
CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara da aday gösterilmezken, CHP'nin geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavisi halen süren eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Antalya'da birinci sırada aday olması bekleniyor.
https://twitter.com/guven_oztan/status/998284415431266310
CHP listelerinde yer bulamayan isimler arasında gazeteci kökenli milletvekilleri de yer aldı.
https://twitter.com/erenerdemnet/status/998318303159508992
Bu kapsamda, Ergenekon davasından tutukluyken milletvekili seçilen, daha sonra Kılıçdaroğlu'nun karşısına genel başkan adayı olarak çıkan İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, İstanbul Milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Eren Erdem yeniden aday gösterilmedi.
Son yıllarda açılan çok sayıdaki basın davasında yargılanan gazetecilere destek oldukları gerekçesiyle bu isimlerin yeniden aday gösterilmemesine sosyal medyada büyük tepki gösterildi.
https://twitter.com/barisince82/status/998297791901437952
Gazeteci kökenli isimlerden Utku Çakırözer yerini korurken, Eskişehir'den adaylık başvurusu yapan İrfan Değirmenci'nin listeye giremediği belirtiliyor.
Tunceli'den aday adayı olan Ferit Demir de listede adının yer almadığını açıkladı.
CHP'de kurultay sürecinde Muharrem İnce'ye destek veren isimlerin büyük bölümünün PM'nin oyuna sunulan listede yer almadığı kaydedildi.
Baştan beri İnce ile hareket eden Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise yerlerini korudu.
https://twitter.com/vekilince/status/998303939664728065
İnce de milletvekili aday listesinin bir kısmının sızmasından kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, sesi kısıldığı için Zonguldak ve Bartın mitinglerini iptal ettiğini duyurdu.
Ancak İnce'nin milletvekili aday listesine tepki gösterdiği ve bunun için Pazartesi günü Ankara'da genel merkezde bazı temaslarda bulunmak üzere mitinglerini iptal ettiği öne sürüldü. Ancak bu iddialar doğrulanmış değil.
Adayların belirlendiği Parti Meclisi toplantısı 2 saat 30 dakika sürdü.
Gece geç saatlere toplantıda aday listeleri il il okunarak belirlendi.
YSK'ye teslim edilmeden önce listelerin bir kez daha parti yönetimi tarafından gözden geçirilmesi bekleniyor.
CHP'de Konya'nın da aralarında bulunduğu bazı illerde "Millet İttifakı" içinde yer alan Saadet Partisi'ne de kontenjan ayrıldı.
Kontenjan ayrılan yerlerde isimler, Saadet Partisi tarafından bildirileceği için boş bırakıldı.
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