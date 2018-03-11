CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, genel merkezde düzenlenen basın toplantısında partisinin Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan 19. Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

İHA'nın aktardığına göre, kurultayın CHP'nin tüzüğünü ele alan bir kurultay olduğunu dile getiren Tezcan, mevcut tüzüğün tamamıyla ele alındığını kaydetti. Önemli değişikliklerin tüzüğe girdiğini ifade eden Tezcan, parti olarak 2019 hedeflerine yöneleceklerini belirterek, "CHP dünkü tüzük kurultayını tamamlayarak, örgüt içi yapısal tartışmalar sürecini bitirdi. Artık partinin örgüt içine dönük yapacağı hiçbir tartışma kalmadı" diye konuştu.

2019 İÇİN YOL HARİTASI TAMAMLANDI

2019 seçimleri kapsamında çizilen yol haritasının tamamlandığını ve aktaran Tezcan, partinin 2019 yılı genel ve yerel seçimlere hazır olduklarını vurgulayarak, tüzükte yapılan değişiklikleri şu şekilde aktardı:

"Tüzüğün kurultaya teklif edilen 4'üncü maddesiyle ilgili üyenin, üye ve destekçi üye şeklinde ayrılması teklifi vardı. Bu önemli bir teklifti ancak kurultay üyelerimiz kabul etmedi ve yeniden düzenlendi. Biz de bu kararın başımızın üstünde olduğunu belirttik. Bunun dışında yarışı bir kere daha kolaylaştırdık, genel başkan adaylığında gerekli imza sayısını yüzde 5'e indirdik. Ayrıca örgütten gelen çok yoğun bir talep vardı, parti meclisi adaylıklarında imza şartı konulsun diye, bu çerçevede parti meclisi adaylığı için en az 10 kurultay delegesinin imzası gerekir şartı geldi. İl ve ilçe başkanlarımızın bulundukları il ve ilçede örgütü yöneteceği hükmü tüzükte özel olarak vurgulandı. Güçlü örgütlerle Türkiye'de iktidara gelmeyi hedefliyoruz. Bir başka önemli konu cumhurbaşkanlığı ile ilgili, cumhurbaşkanlığı adaylığında 4 ayrı yöntem getirildi. 'Seçmen yoklaması, ön seçim, aday yoklaması ve merkez yoklaması yöntemlerinden herhangi biriyle yapılabilir, bu yöntemlerin bir kaçı birlikte uygulanabilir' dedik. Ayrıca gençlik kotasını da yüzde 20'ye çıkardık, artık bundan sonra örgütte gençlerin önünü açacağız. Etik kurul oluşturuyoruz. Özetle 2 iki gün içinde demokratik bir yarış kültürü ile kurultayımız tamamlandı ve partimiz örgüt içi meseleleri tartışma defterini kapattı."

"NURETTİN YILDIZ" AÇIKLAMASI

Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tezcan, Nurettin Yıldız'ın kadınlara ve gençlere yönelik açıklamalarına ilişkin, "Dinimiz aklı ön plana çıkaran bir dindir, akıl ve gönülle yürümek gerektiğini söyleyen bir dindir. O nedenle dinimiz dinler tarihi içerisinde tasavvuf yorumunun en güçlü ve zengin olduğu dindir. Bu çerçevede Anadolu coğrafyası hoşgörünün ve tasavvufun merkezi olmuştur. Ne yazık ki son dönemlerde yobazlığı İslamdır diye anlatan bir anlayış özellikle yerleştirilmeye çalışılıyor. Bu yobaz kültürün güçlenmesi için 16 yıllık AK Parti döneminde bütün para kaynakları açıldı. Şimdi sevindirici bir şey var ki, iktidar da bundan rahatsız ki, akla ve bilime davet etme ihtiyacı duymuşlar. İnşallah bu çabalar devam eder" değerlendirmesinde bulundu.

Tezcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bozkurt işareti yapmasına ilişkin ise, "Hayırlı uğurlu olsun. Çöküşün eşiğinde hangi işareti yaparsa yapsınlar çöküşten kurtulamayacaklar" karşılığını verdi.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçi çıkarılmayacağı açıklamasına yönelik de konuşan Tezcan, verilen sözlerin tutulmadığını iddia ederek, "Madem işçi çıkarılmayarak neden satıyorsunuz?" dedi.

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