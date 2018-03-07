Ünlü oyuncu, Chris’in 11 yaşındaki kızları Apple’a gitar çalmayı öğrettiği anların kaydedildiği bir video paylaştı. Altına da ‘Gitar zamanı’ yazdı.



Coldplay’in solisti olan Chris, videoda kızına Beatles’ın Blackbird şarkısını çalmayı öğretmeye çalışıyor.

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