Çiftlik Bank ile on binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın, 5 milyon mavi yumurta vaadi ile Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeye çalıştığı da ortaya çıktı.

"YUMURTA VAR AMA TAVUK YOK"

Guiness Türkiye Fahri Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural, Sakarya'daki törende kendisinin rekor danışmanı olarak çağrıldığını ifade ederek, o günü şöyle anlattı:

Yumurta var ama tavuk yok. Ben çıkıp da burada siz sahtekarlık yapıyorsunuz diyecek halim var mı? Masada oturduk, etrafı gezdik törenden sonra. Heykel verdim. Hiç anlayamadım. Bundan sonra nasıl bu olay bana döndü.

Sonra gezmeye kalkıştık baktık ki hiç içeride tavuk yok bir şey yok. Ben bir öğretim üyesiyim, orada rekor danışmanı olarak çağırılmışım. Orada emniyet müdürü var, jandarma komutanları var... "Nerede bu tavuklar?" diye sorduk, "Amerika'dan gelecek" dediler. Biz de "Geldiği zaman bize bildirin devam ederiz" dedik.

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