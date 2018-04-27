Çiftlik bank CEO'su Mehmet Aydın'ın lüks hayatından yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Kırmızı bülten ile dünyanın dört bir tarafında aranan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın binlerce kişiden toplanan paralarla sürdüğü hayat uzun süredir Türkiye'nin gündemini meşgul ediyor.
Milliyet, Mehmet Aydın'ın geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda Bahamalar'da yaptığı tatilin fotoğraflarına ve detaylarına ulaştı. Aydın, Bahamalar'daki en güzel adalardan biri olan Nassau'daki lüks bir otelde kalmış. Ekibindekilerden birinin iddiasına göre Aydın, 15 günde 100 bin dolar harcadı...
Çiftlik Bank organizasyonu 31 Temmuz 2016'dan itibaren katılımcılardan para toplamaya başladı. İlk yatan para 4 bin liraydı. Devam eden süreçte katılımcı sayısı ve yatırılan para miktarı giderek artmaya başladı. 2 Eylül 2016'de kurulan şirket ile birlikte sistem kurumsal bir hale dönüştürüldü. Kısa sürede milyonlarca lira toplandı. Kıbrıs'ta da ayrı bir şirket kuruldu. Paraların bir kısmı düzenli olarak oraya aktarıldı.
Bu süreçte Mehmet Aydın ve ekibi açısından her şey yolunda gidiyordu. Aydın, Dubai ve Uruguay'da kurduğu bağlantılarla buralarda da faaliyet yürütmeye başlamıştı. Ekibiyle sık sık buluşan ve toplantılar yapan Aydın, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda 15 günlük bir tatil için aralarında ağabeyi Fatih Aydın'ın da bulunduğu 6 kişilik ekibi Bahamalar'daki Nassau Adası'nda topladı. Buradaki en lüks otellerden birinde kalan ekip 15 gün boyunca tatilin tadını çıkardı.
Tatildekilerden birinin iddiasına göre tatil planlanırken Mehmet Aydın, adaya gittiğinde casino için hazır olsun diye tur firmasına 100 bin dolar havale yaptırdı. Ama tur firması parayı casinoya göndermek için bir muhatap bulamayınca para havale edilemedi. İki gün boyunca yanlarındaki nakitlerle casinoya gittiler. Tur firması da parayı kendilerine havale etti. Bu para farklı hesaplara bölüştürüldü ve bankamatiklerden parça parça çekilerek zaten çok pahalı olan adadaki tatil boyunca harcandı. Kaynağın iddiasına göre Mehmet Aydın ruletten başka bir oyun da oynamazdı. Casinonun, 'özel müşteri' kategorisine aldığı Mehmet Aydın'a casino ile bağlantılı Kolombiyalı iki manken de tatili boyunca eşlik etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.