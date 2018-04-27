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Tatildekilerden birinin iddiasına göre tatil planlanırken Mehmet Aydın, adaya gittiğinde casino için hazır olsun diye tur firmasına 100 bin dolar havale yaptırdı. Ama tur firması parayı casinoya göndermek için bir muhatap bulamayınca para havale edilemedi. İki gün boyunca yanlarındaki nakitlerle casinoya gittiler. Tur firması da parayı kendilerine havale etti. Bu para farklı hesaplara bölüştürüldü ve bankamatiklerden parça parça çekilerek zaten çok pahalı olan adadaki tatil boyunca harcandı. Kaynağın iddiasına göre Mehmet Aydın ruletten başka bir oyun da oynamazdı. Casinonun, 'özel müşteri' kategorisine aldığı Mehmet Aydın'a casino ile bağlantılı Kolombiyalı iki manken de tatili boyunca eşlik etti.