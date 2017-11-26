Çiğköfte tartışmasına Fakıbaba'da katıldı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gitti. Fakıbaba, gerçek çiğköftenin Şanlıurfa’ya ait olduğunu ve bunu yıllar önce tescillediklerini söyledi.
Geçtiğimiz günlerde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün, Adıyaman çiğköftesinin coğrafi işaretle tescillenmesiyle ilgili süreçte sona gelindiğini duyurması ile birlikte önce Şanlıurfa sonra Elazığ itiraz etmişti. Adıyamanlılar ise Türkiye’deki çiğköfte sektörünün yüzde 99’unun Adıyamanlıların elinde olduğunu savunmuştu.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba da tartışmaya katılarak, asıl çiğköftenin Şanlıurfa’ya ait olduğunu anlattı. Fakıbaba, konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:
“Gerçek çiğköfte Urfa’nındır. Çiğköftenin yeri de Urfa’dır. Herkes çiğköfte yapar, ama Urfalılar gerçek çiğköfte yapar. Adıyamanlılar da kabul eder bunu. Bizim çiğ köftemiz tescillidir. Ama Urfalılar olarak çok da sahip çıkamıyoruz. Bu bizim en büyük eksiğimiz. Öyle bakarsanız Ankara’da da çiğköfte yapılıyor. Önemli olan en iyi ve en gerçek çiğköfteyi kimin yaptığıdır. Ben eskiden çok yapardım. Artık eşim yapar ben de yerim, çok da severim.”
Hürriyet
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