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AA'nın haberine göre bölgenin en büyük tatlı su gölü olmasının yanı sıra yüzölçümü olarak Van Gölü'nden sonra en büyük ikinci göl olan Ardahan-Kars sınırındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyinin büyük bölümü dondurucu soğuklar nedeniyle buzla kaplandı.