Çin malı ürünlerde büyük tehlike. 1 milyon güvensiz ithal ürüne el kondu

Zeybekci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ithalatta ağırlıklı olarak belge üzerinden denetlenen, aralarında oyuncak, cep telefonu, ampul, avize, televizyon, beyaz eşya, pompa, traş makinası, priz, elektrikli el aletleri gibi ürünlerin de yer aldığı tüketici ürünlerinin temmuz ayı ortasından itibaren bakanlıkça da teste tabi tutulmaya başlandığını anımsattı.

Bu konuda "yeni bir mevzuat veya ürünlere yeni bir şart getirilmediğini" vurgulayan Zeybekci, bu sistemin yıllardır yürürlükte olan kurallara uyulup uyulmadığını test ederek denetleme imkanı sunduğunu ifade etti.

Zeybekci, üretici ve ithalatçının, ürünün güvenli olduğunu gösteren test raporlarını her zaman hazır bulundurmak mecburiyetinde olduğunu da söyledi.

Söz konusu ürünlere basılan "CE" işaretinin, aslında bu testlerin yapıldığını ve ürünün güvenli olduğunu gösterdiğini ancak özellikle Uzakdoğu’dan gelen ürünlerde test raporlarında eksiklik veya hatalarla sıkça karşılaşıldığını dile getirildi.

BÜYÜK BÖLÜMÜ ÇİN ÜRETİMİ

Çok sayıda raporun doğru olmdığını tespit edildiği ve bu raporları ibraz edenlere idari müeyyide uygulandıği belirtildi. Zeybekci, bu tür raporların büyük kısmının ise Çin’den yapılan ithalatlarla ilgili olduğunun tespit edildiğini ancak Çin makamlarıyla olan temaslardan sonuç alınamadığını kaydetti.

17 Temmuz'dan itibaren riskli görülen ithal ürünler test edilmeye başlandı. Uygulamanın başladığı dönemde gümrük ve laboratuvarlarda oluşan yığılmaların önüne geçilmesi için uygulamaya yönelik bazı önlemler alındı. Son iki ayda gümrüklere gelen yaklaşık 27 milyon üründen 2 bin 700 numune aldık ve test ettik. Bunlardan yaklaşık 400’ü uygunsuz sonuçlandı. Uygunsuz sonuçlanan testler nedeniyle ithaline izin verilmeyen ürün sayısı ise yaklaşık 1 milyon adettir. Bunun yaklaşık 290 bin adedi oyuncak. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

HAYATİ RİSK İÇEREN OYUNCAKLAR ZİRVEDE

Bakan Zeybekci, söz konusu testler sonucunda en çok uygunsuz olduğu tespit edilen ürün grubunun 290 bin adetle oyuncaklar olduğunu bildirdi.

Bakanlıkça gerçekleştirilen testler sonucunda oyuncaklarda karşılaşılan uygunsuzluklar arasında bebekler için hayati tehlike oluşturan küçük parça ve sivri kenar testlerinde uygunsuzluk, elektrikli oyuncakların adaptörlerinde, akülü arabaların akü ve adaptörlerinde güvensizlik, plastik ürünlerde limitlerin üzerinde kimyasal madde gibi bulguların yer aldığını anlattı.

Söz konusu ürünlerden avizelerin yaklaşık yarısında, saç kesme ve traş makinaları ile aydınlatma gereçlerinin üçte birinde, ekmek kızartma makinalarının beşte birinde güvensizliğe rastlandığını kaydeden Zeybekci, "Örneğin Kurban Bayramı öncesi ithal edilmek istenen yaklaşık 2 bin elektrikli kıyma makinası güvensiz bulundu ve ithaline izin verilmedi." diye konuştu.

Zeybekci, güvensiz söz konusu ürünlerin daha önce piyasaya sürülmüş olabilecekleri dikkate alınarak, marka ve model bilgileriyle birlikte yetkili piyasa gözetim ve denetim kuruluşlarına iletildiğine de dikkati çekti.

Test sonuçları olumsuz çıkacağı düşüncesiyle ithalat yapılmayan ürünlerin, sözünü ettiği rakamlara dahil olmadığını belirten Zeybekci, bazı ithalatçıların "ürünlerine güvenmedikleri”, bazı ithalatçıların da “test ücretlerini yüksek buldukları” için ithalatlarını durdurduklarını, bazı ithalatçıların ise “bu uygulama kısa süre sonra kalkar” beklentisiyle ürünlerini gümrüklerde beklettiğini söyledi.

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