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Ben 82 yaşındayım 72 yıldır yapıyorum bu işi. Çocukluktan 10 yaşında babamın yanında başladım çalışmaya. Daha sonra bu mesleği tamamen öğrendim. Babam bu helvayı yaptığında dükkan önünde kuyruklar oluşuyordu. Ben sanat okulunu bu işi yapmak için bıraktım. Çok sayıda müşterimiz var. Günlük ürettiğimiz helvalar tamamen el yapımıdır.