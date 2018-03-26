Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Girikova köyünde, yol yapım çalışması sırasında köylüler, nesli tükenmekte olan ve 'dev kertenkele' adı da verilen çöl varanı buldu.

DHA'nın haberine göre olayın Kaymakamlığa bildirilmesi ile bölgeye gelen Şırnak Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, yakaladıkları çöl varanını koruma altına aldı.

Bir kafese konularak Şırnak'a götürülen yaklaşık 1 metre uzunluğundaki çöl varanı, veteriner kontrolünün ardından doğaya bırakılacak.

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