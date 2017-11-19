Oyuncu kadrosunda Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Günenç ve Volkan Severcan gibi isimlerin yer aldığı Çocuklar Duymasın dizisi, normal şartlarda yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecekti. Ancak Kanal D'nin yayın akışında Çocuklar Duymasın yer almayınca izleyiciler "Çocuklar Duymasın neden yok?" ve "Çocuklar Duymasın final mi yapıyor?" diye araştırmaya başladı. Peki Çocuklar Duymasın neden yok? Çocuklar Duymasın final mi yapıyor? İşte detaylar.

ÇOCUKLAR DUYMASIN NEDEN YOK?

Haluk ve Meltem çiftinin hikayesini ve aile yaşamını konu edinen Çocuklar Duymasın dizisi, Kanal D'de ekrana gelen 16 bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Yeni bölüm için bekleyişte olan izleyiciler ise, Kanal D'nin yayın akışında Çocuklar Duymasın yer almayınca final iddialarını gündeme getirdi.

İnternet üzerinde "Çocuklar Duymasın neden yok?" ve "Çocuklar Duymasın final mi yapıyor?" sorularına yanıt arayan izleyiciler için konuyla ilgili herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Bilindiği üzere yayınlanan son bölümde Çocuklar Duymasın'da Meltem, Haluk'tan boşanma kararı almıştı. Boşanma kararını gören izleyiciler de Çocuklar Duymasın'ın final yapacağı iddialarını gündeme getirmişti.

Konuyla ilgili dizinin yapımcısı Birol Güven, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunmuştu.

— Birol Güven (@birolguven) November 9, 2017

Çocuklar Duymasın dizisinin yapımcısı Birol Güven, yaptığı paylaşımda "Çocuklar Duymasın her Pazar Kanal D'de." ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan bir takipçisinin "Final söylentileri doğru mu acaba ?" sorusuna da yanıt veren Güven, "Bizim haberimiz yok" demişti.

— Birol Güven (@birolguven) November 9, 2017

ÇOCUKLAR DUYMASIN 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çocuklar Duymasın'ın Pazar akşamı ekrana gelen 16. bölümünde;

Haluk’tan ayrılmak istediğini söyleyen Meltem, hiç beklemediği bir anda Haluk’un avukatının gelmesiyle yıkılır. Taş Fırın Haluk, Meltem’in ayrılık isteğine saygı duymuş ve bir an önce ayrılmak için boşanma işlemlerini başlatmıştır.

Her ikisi de bu süre zarfı içinde ayrılığa alışmaya çalışırken, Gönül ve Tuna onları barıştırmanın yollarını arar. Bu sırada Meltem’in şirketinde çalışan boşanmış bir kadın, Meltem’in hayatına girer ve ortalık karışır...

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