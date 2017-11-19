Oyuncu kadrosunda Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Günenç ve Volkan Severcan gibi isimlerin yer aldığı Çocuklar Duymasın dizisi, normal şartlarda yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecekti. Ancak Kanal D'nin yayın akışında Çocuklar Duymasın yer almayınca izleyiciler "Çocuklar Duymasın neden yok?" ve "Çocuklar Duymasın final mi yapıyor?" diye araştırmaya başladı. Peki Çocuklar Duymasın neden yok? Çocuklar Duymasın final mi yapıyor? İşte detaylar.
Haluk ve Meltem çiftinin hikayesini ve aile yaşamını konu edinen Çocuklar Duymasın dizisi, Kanal D'de ekrana gelen 16 bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Yeni bölüm için bekleyişte olan izleyiciler ise, Kanal D'nin yayın akışında Çocuklar Duymasın yer almayınca final iddialarını gündeme getirdi.
İnternet üzerinde "Çocuklar Duymasın neden yok?" ve "Çocuklar Duymasın final mi yapıyor?" sorularına yanıt arayan izleyiciler için konuyla ilgili herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Bilindiği üzere yayınlanan son bölümde Çocuklar Duymasın'da Meltem, Haluk'tan boşanma kararı almıştı. Boşanma kararını gören izleyiciler de Çocuklar Duymasın'ın final yapacağı iddialarını gündeme getirmişti.
Konuyla ilgili dizinin yapımcısı Birol Güven, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunmuştu.
— Birol Güven (@birolguven) November 9, 2017
Çocuklar Duymasın dizisinin yapımcısı Birol Güven, yaptığı paylaşımda "Çocuklar Duymasın her Pazar Kanal D'de." ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan bir takipçisinin "Final söylentileri doğru mu acaba ?" sorusuna da yanıt veren Güven, "Bizim haberimiz yok" demişti.
— Birol Güven (@birolguven) November 9, 2017
Çocuklar Duymasın'ın Pazar akşamı ekrana gelen 16. bölümünde;
Haluk’tan ayrılmak istediğini söyleyen Meltem, hiç beklemediği bir anda Haluk’un avukatının gelmesiyle yıkılır. Taş Fırın Haluk, Meltem’in ayrılık isteğine saygı duymuş ve bir an önce ayrılmak için boşanma işlemlerini başlatmıştır.
Her ikisi de bu süre zarfı içinde ayrılığa alışmaya çalışırken, Gönül ve Tuna onları barıştırmanın yollarını arar. Bu sırada Meltem’in şirketinde çalışan boşanmış bir kadın, Meltem’in hayatına girer ve ortalık karışır...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.