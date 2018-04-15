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Sonradan gelişenlerinin de büyük bir kısmının nedeni bilinmiyor ama beyin tümörü, kafa travması gibi nedenlerle olabilir. Büyüme için spor çok önemli. Akciğerlerin gelişimi için önemli olduğu kadar kemikler için de çok önemli" dedi.