Çocuk Endokrinoloji ve Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, lavanta aromalı şampuan, duş jeli, parfüm, kolonya, yumuşatıcı gibi ürünlerin kız ve erkek çocuklarda erken ergenliğe sebep olduğunu söyledi.
NORMAL ŞARTLARDA KIZ 13, ERKEK 14 YAŞINDA ERGENLİĞE GİRİYOR
DHA'nın haberine göre; Çocuk Endokrinoloji ve Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Kurtoğlu, çocuk sağlığı ve ergenliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'de, özellikle çocuklarda meydana gelen sorunların başında erken ergenliğin geldiğini belirten Prof. Dr. Kurtoğlu, kız çocuklarında 8, erkek çocuklarında ise 9 yaşından önce cinsiyet gelişmelerinin başladığını kaydetti.
Normal şartlarda erkek çocukların 14, kız çocukların ise 13 yaşında ergenliğe girdiğini belirten Kurtoğlu, "Türkiye'de bu yaş sınırı aşağı indi. Kızlarda bu durum çok fazla görülüyor. Kızlarımızda 8 yaşından önce koltuk altı ya da etek bölgesinde siyah ve sert tüylenme ile memelerde büyüme oluyor" dedi.
"KONSERVE MISIR VE SOYALI ÜRÜNLER ERGENLİĞE ETKİ EDİYOR"
Aileden gelen genlerin de bu duruma etkisi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kurtoğlu, bu oranın düşük olduğunu söyledi. Esas sorunun beslenme, obezite ve kullanılan bazı maddeler olduğunu kaydeden Kurtoğlu, "Soyalı ürünlerin kullanılması, kızlarda kadınlık hormonuna etki ederek, erken ergenliği hızlandırıyor. Özellikle konserve edilmiş mısır. 'ZA' denen bir madde yani bir tür mantar toksini bulunuyor, bu konservelerde. Özellikle bu besinler, erken ergenliğe sebep oluyor" diye konuştu.
UZUN SÜRE KULLANILAN LAVANTA ERKEN ERGENLİK SEBEBİ
Prof. Dr. Kurtoğlu, erken ergenlik belirtileriyle muayene ettikleri bir hastanın haftada 2 ya da 3 defa konserve mısır tükettiğini tespit ettiklerini anlattı. Kişisel bakım için aromalı ürünler kullanıldığını ve bunların birçok zararının yanı sıra vücudun kimyasıyla oynayacak derecede büyük zararlarının da olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kurtoğlu, lavanta aromalı ürünlere dikkat çekti. Lavantadan üretilen şampuan, duş jeli, parfüm, kolonya, yumuşatıcı gibi ürünlerin özellikle kız çocuklarının kullanımında artış gördüklerini ve bu yönde araştırma yaptıklarını belirten Prof. Dr. Kurtoğlu, şunları söyledi: "Lavantanın ayrıca antibakteriyel etkisi de var. Okullarda bit ve sirkeyi önlemek için lavanta kullanılıyor. Özellikle 6 ile 10 yaş arasında kız çocuklarında lavantanın uzun süre kullanılmasının erken ergenliğe neden olduğu kanıtlandı. Bu türden yurt dışı yayınlar var. Bizim de bu türde olgularımız var. Bit ve sirkeyi önlemek için lavanta kullanılan çocuklarda bu duruma rastladık."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.