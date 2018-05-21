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7. Stol

Stol oyununun başında, oyun alanı üzerindeki bütün numaralar taşlarla saklanmıştır. Torbadan bir rakam kartı çekilir ve çekilen rakam oyun alanındaki 81 taştan bir tanesi kaldırılarak bulunmaya çalışılır. En çok taşı bulan oyuncu oyunu kazanır.

Stol’u sadece bir şans veya hafıza oyunu olarak düşünürseniz yanılırsınız. Çünkü Stol’daki rakamlar rastgele yerleştirilmemiştir; aksine dokuz bölmelik kareler aslında birer sudoku bulmacasıdır. Eğer sudoku becerilerinize güveniyor ve tek başınıza bulmaca çözmekten sıkıldıysanız, Stol tam size göre. Eşleştirme hafıza gibi alanları geliştiren Stol oyunu grup etkileşiminde de önemli faydalar sağlayacaktır.