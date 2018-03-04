Elazığ'ın Baskil ilçesinde büyüyen Çukurova Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü 4. sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Volkan Yılmaz, çocukluğunun geçtiği ilçede sokakları resim ve yazılarla süslüyor.

AA'nın haberine göre Yılmaz, kendi imkanlarıyla aldığı sprey boyalarla evlerin duvarlarına, parklara, trafolara, otoparklara, bina boşluklarına ve spor salonlarına resimler yapıyor.

Küçüklüğünde başlayan resim merakıyla doğup büyüdüğü ve oyun oynadığı ilçede Yılmaz, 8 yıldır yazı ve resimlerle sokakları rengarenk boyuyor. Yılmaz, yaptığı açıklamada, ilkokul yıllardan bu yana resimle uğraştığını söyledi.





Çocukluğunun geçtiği sokakları boyuyor











Çocukluğunun geçtiği sokakları boyuyor

Üniversiteyi kazanmadan önce graffiti ve tasarıma merakının olduğunu belirten Yılmaz, "Baskil ilçemizi anlatan figürler kayısı ve yöresel ürünlerimiz üzerinden çalışmalar yapıyorum. ilçemizin duvarlarını doldurduk. Daha sonra belediyenin istediği yerlere başladım. Yeni açılan parklar ve kültür merkezlerini boyamaya başladım." diye konuştu.

"Baskil'in girişinden çıkışına kadar birçok yeri boyadım. Hepsini kendim yaptım ve hiçbir karşılık beklemeden hobi amaçlı ilçemi boyuyorum." diyen Yılmaz, çocukluğunun geçtiği sokakları süslemenin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Kamu mallarına zarar vermeden ve vatandaşlardan izin alarak sanatını sürdürdüğünü kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"İlk zamanlarda kendi isteğimle yapıyordum. Daha sonra vatandaşların ve belediyenin dikkatini çekince bir teveccüh başladı ve onlar yapmamı istedi. Vatandaşlardan bana epey yoğun bir teveccüh var. Vatandaşlar duvarlarda güzel resimleri görünce ilgi göstermeye başladılar."

İlerleyen yıllarda da zevk aldığı için hobisini sürdüreceğini aktaran Yılmaz, çizimlerimi 2 saatte bitirdiğini sözlerine ekledi.

Yılmaz'ın çocukluk arkadaşı Mustafa Yegin de arkadaşına destek olmaya çalıştığını belirterek, "Arkadaşım hobisini güzel bir görselliğe dönüştürdü. Görsel olarak farklı bir anlayış getirdi." diye konuştu.

Yılmaz'ın arkadaşı Burak Toklu ise arkadaşının ilçeye renk kattığını dile getirdi.

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