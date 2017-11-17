Dünyaca ünlü eserler evlerin duvarlarında canlanıyor

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AA'nın haberine göre ressam Nazife Bilgin Hazar, boyaları dökülen eski apartmanların duvarlarını Vincent Van Gogh, Osman Hamdi Bey, Pablo Picasso, Neşet Günal ve Salvador Dali gibi ünlü ressamların eserleriyle süsleyerek bambaşka bir görünüm kazandırıyor.