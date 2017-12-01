Çöken istinat duvarının altında kalan işçi hayatını kaybetti

Beylikbağı Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın bahçesinde çalışan Ali Murtaza Yıldırım, (52) yıkılan istinat duvarının altında kalmıştı. İstinat duvarının altından çıkarılarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Murtaza Yıldırım, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre; Yıldırım'ın 3 çocuk babası olduğu ve inşaatta çalışmaya kısa süre önce başladığı, kredi borçlarını ödemek için işe başladığı öğrenildi.

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