Contemporary Istanbul açıldı

Çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul’un (CI) 12. edisyonunun açılışı dün gerçekleşti. Sanatseverlere kapılarını bugün açacak fuar, 17 Eylül’e dek sürecek. Akbank’ın desteğiyle gerçekleşen etkinliğe 42’si yabancı, 73 galeri katılıyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, yaklaşık 1500 sanat eserinin bulunduğu Contemparory Istanbul, Akbank’ın desteğinin yanı sıra Ferko ile Yıldız Holding sponsorluğunda Lütfi Kırdar Rumeli Salonu ve İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenleniyor. Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından kurgulanan fuarın mimari tasarımı, özellikle açık havada yer alan kamusal alanlara yapılan vurguyla, bir kent parkı çeşitlemesi olarak gerçekleştirildi.

Bu yıl birçok sanat kurumu ve galerinin sergileriyle eşzamanlı gerçekleşecek çağdaş sanat fuarının dikkat çeken yenilikleri arasında Şişli Belediyesi desteğiyle İstanbul’da bir park alanında ilk defa gerçekleşecek olan “Beşinci Element” başlıklı çağdaş heykel sergisi de yer alıyor. Fuarın geleceği kucaklayan bir uzantısını oluşturan Plugin yeni medya bölümü ise “Natura Nova” başlıklı özel bir sergi ile karşımıza çıkıyor.

Tartışma ve konuşma serisi CI Dialogues; bugün ve yarın “Hareket” konusunu sanatsal bakış açısıyla ele alacak. Contemporary Istanbul’da Ciner Grubu da medya sponsoru olarak yer alıyor. Habertürk ve Bloomberg olarak fuarda standı yer alan Ciner Grubu’nun sloganı: “Sanatın farklı yüzlerini destekliyoruz.”