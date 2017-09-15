Contemporary Istanbul ünlü akımına uğradı

2 | 40

HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre Lütfi Kırdar’da tertip edilen açılış galasına, Cem Yılmaz, Elçin Sangu, Engin Altan Düzyatan, Nurgül Yeşilçay, Volkan Demirel ve Arzum Onan gibi ünlüler de katıldı.