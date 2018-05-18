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Kızın, Fatma Çiftçi’nin mezarının başında ağlama sebebi, bu mezarın yol kenarında ve aydınlık olması. Kız, bulunduktan sonra bir süre Çorum’da bir hastanede kaldı, daha sonra da başka bir ildeki ruh sağlığıyla ilgili bir hastaneye yatırıldı.