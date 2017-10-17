Coşkun Sabah boşanma sonrası travmayı atlattı

HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, ünlü sanatçı, ünlü rock’çıların yer alacağı bir albüm hazırlığı içinde olduğunu açıkladı: “Yeni bir albüm hazırlığı içindeyim. Çok sürprizlerim var. Rock’çı arkadaşlarla bir çalışma yapıyoruz. Herkes bir tane şarkımı söyleyecek.”

Eşiyle boşanmasına rağmen çocukları nedeniyle aynı evde yaşamaya devam eden Sabah, “Yaşadığım travmayı atlattım. Barışma söz konusu değil” dedi.

Coşkun Sabah

Ceyda Sabah