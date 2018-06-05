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AYRILMAMIŞ GİBİ

Eski çift çocukları ile birlikte yemek yedi. Ardından alışveriş yaptılar. Sanki hiç boşanmamış gibi bir halleri vardı. Coşkun Sabah “Hukuki olarak bitirsek de biz aileyiz. Birbirimizden vazgeçemeyiz” dedi.