Criciuma - Paysandu maç önü

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Criciuma, 06 Haziran 2018 Çarşamba günü Paysandu takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 01:15. Criciuma 4 puana sahip olarak 19. sırada yer alırken Paysandu 15 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi Criciuma, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Paysandu son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 440 kodlu maçı oynayanlar; Criciuma galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.80, Paysandu galibiyet oranı 3.20. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Criciuma önceki hafta Brasil De Pelotas mücadelesinde 3-2 yenildi.

Paysandu ise Figueirense karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Criciuma, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Criciuma, kendi sahasında 1 gol attı, 4 gol yedi.

Paysandu, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Paysandu, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.