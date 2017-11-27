Crossover işe alım turnuvası 2 Aralık’ta İstanbul’da

Teknoloji profesyonellerini ABD'li dev şirketlerde işe yerleştiren Crossover, 2 Aralık Cumartesi günü İstanbul’da BT profesyonellerine özel bir iş turnuvası düzenleyecek.

Toplam 5 saat sürecek turnuva için özel bir konsept öngörülüyor. Buna göre adaylar, 3.5 saatlik test, soru cevap, aralar ve görüşmeler esnasında teknik becerilerini oyunlaştırılmış bir sistemde ortaya koyacaklar.

Daha önce İstanbul, Moskova, Madrid, Kahire, Krakov gibi birçok şehirde test edilen bu özel teknikle işe alım yapan Crossover, son bir yıl içinde Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirdiği turnuvalarla 100’e yakın Türkiyeli profesyoneli ABD’li teknoloji şirketlerine yerleştirdi.

Crossever şirketi, geliştirdiği yüzde yüz uzaktan çalışma modeli ile dünya çapındaki kalifiye iş gücünü doğru şirketlerle buluşturuyor.

Crossover Türkiye Genel Müdürü Sinan Ata, İstanbul’u bölgede bir merkez olarak konumlamak için çalışmalarını sürdürdüklerine dikkat çekerek, şunları söyledi: “İstanbul bizim için çok önemli bir merkez, ülkemizde ciddi bir yetenek havuzu var. Crossover olarak dünya üzerindeki IT profesyonelleri arasında en iyi yüzde 1’lik dilimi aramaya ve onları uygun pozisyonlara buluşturmaya devam ediyoruz. Turnuvalarımızda, teknik becerilerin yanı sıra ekibini yaratma, motive etme ve katkıda bulunma becerilerini ustalıkta göstermesi beklenen birinci sınıf profesyonelleri arıyoruz.”

Crossover’ın aradığı pozisyonlar ve bir yıllık ücretler ise şöyle:

Yazılım Mühendisliği Yöneticisi (Software Engineering Manager (Java, .NET, Ruby on Rails, PHP))- 100 bin Dolar

Baş iOS Mimarı (iOS Chief Architect) - 100 bin Dolar

Baş Android Mimarı (Android Chief Architect) - 100 bin Dolar

Baş Bulut Mimarı (Cloud Chief Architect) – 100 bin Dolar

Python Mimarı ( Python Architect) – 60 bin Dolar

Java Mühendisi ( Java Engineer) – 30 bin Dolar

.NET Mühendisi (.NET Engineer) – 30 bin Dolar

QA Mühendisi (QA Engineer) – 30 bin Dolar

Turnuvaya katılmak isteyenlerin buradan kayıt yaptırmaları gerekiyor.

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