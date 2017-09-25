CSKA Moskova-Manchester United maçının gözlemcisi Murat Ilgaz

UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, CSKA Moskova-Manchester United maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.



Rusya'nın CSKA Moskova ile İngiltere'nin Manchester United takımları arasında 27 Eylül Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında Murat Ilgaz, hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. Rusya'nın Moskova şehrindeki VEB Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.

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