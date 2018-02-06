Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 16. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yamaç’ın Celasun’u sorguladığı anlarda Celasun’un verdiği cevaplar izleyenleri şoke ediyor. Celasun neden Vartolu’nun yanında olduğunu açıklasa da Yamaç’ın öfkesi dinmiyor. Celasun’un “Al abi elim senin, ne istiyorsan yap diyecektim! Vartolu’dan intikamımı senin söylediğin gibi alacaktım!” sözleri dikkat çekerken, Yamaç’ın tepkisi gerilimi arttırıyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

ÇUKUR 16. YENİ BÖLÜM İLK SAHNE

ÇUKUR 15. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'da altı bölümlük yüzleşme serisinin ikincisinde yine nefesler tutuldu. Bu akşam ekrana gelen 15. bölümde İdris, neden bir oğlu olduğu gerçeğini 30 senedir sakladığını Paşa'ya sorarak yanıt bekledi. Paşa cevap vermemekte ısrar edince İdris gözünü karartarak Paşa'nın Çukur'dan gitmesini istedi. Bu sırada Vartolu'nun sırrını çözmeye çalışan Beyefendi, Kasım'ın karısı Nevra ve oğlu Sinan'ı kaçırtarak, Nevra'dan Kasım'la Vartolu arasındaki bağlantıyı öğrendi. Geçtiğimiz bölümde Vartolu'nun ağabeyi olduğunu öğrenen Yamaç ise yaşadığı şokun etkisini üstünden atamadı, Sena'nın kapısında sinir krizi geçirdiği anlar izleyiciyi derinden etkiledi. Paşa'nın Çukur'dan gitmesi konusunda ısrarlı olan İdris'le Yamaç'ın arasında ipler iyice gerildi. Yamaç'ın İdris'e, "Paşa'yı kovarak vicdanını temizlemek istiyorsun" dediği anlar ise baba-oğul arasında büyük bir fırtına kopardı. Bu sırada Baykal, Vartolu'nun tüm adamlarını bayıltıp kaçırarak hepsini bir cam odanın içine topladı. Vartolu'yu da karşılarına getirdi. Beyefendi'nin "Kimsin sen?" sorularına Vartolu kaçamak yanıtlar verince cam odanın içine gaz verdi. Vartolu sonunda adının "Salih Helvacı" olduğunu söyleyerek Çukur'dan olduğunu itiraf etti ve bu şekilde adamlarını kurtarmayı başardı. Kasım'ın peşinde olan Vartolu, Nevra'yı konuşturup Kasım'ı buldu. Bu sırada Çukur'u terk etmek üzereyken Yamaç'ın zoruyla İdris'in karşısına çıkan Paşa, çocuğu aileyi korumak adına sakladığını söyledi. Ancak İdris kararını değiştirmeyince Emmi de Paşa'yla birlikte gitti. Kasım'ın kaçırıldığını duyan Yamaç soluğu Vartolu'nun evinde aldı. Nefes kesen dövüş sahnelerinin ekrana geldiği anların ardından Vartolu Yamaç'ı alıkoymayı başardı ve yeni hedefi haline getirdiği Paşa ve Emmi'yi de kaçırarak Yamaç'ın yanına getirdi. Vartolu'nun Paşa'yla Emmi'yi kaçırdığını duyan İdris ise Vartolu'nun evini bastı. İdris ve Vartolu'nun birbirine silah çektiği heyecan dolu final sahnesinde Yamaç'ın araya girmesiyle adrenalin doruğa çıktı.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.