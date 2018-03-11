Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 20. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Yamaç’ın “Beyler ava çıkıyoruz, büyük av. Ateş yakacak malzeme alın yanınıza!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Yamaç’a meydan okuyan Baykal’ı, Nazım durdurmak istiyor. Aliço’nun korkuyla “Gidelim buradan, iyi değil burası!” sözleri Aliço ve Hale tehlike altında mı dedirtirken, Sena gözyaşları içinde annesine onu neden sevmediğini soruyor. Baykal’ın yaptıklarını hazmedemeyen Yamaç’ın öfke patlaması yaşadığı gerilim dolu anlar heyecanı yükseltiyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

Çukur 20. bölüm 2. fragmanı;

Çukur 20. bölüm 1. fragmanı;

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

ÇUKUR 20. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 20. bölümü heyecanlı dakikalara sahne olacak. Çukur’da nefesler tutulur ve gözler yıllar sonra birbirlerine kavuşan baba-oğula yani İdris ve Vartolu’ya çevrilir. İdris’le yüzleşen Vartolu’nun önünde iki seçenek vardır: Salih Koçovalı olarak geçmişte kaçırdıklarını yaşamak ya da Vartolu Sadettin olarak Çukur’da fırtına estirmeye devam etmek. Vartolu hayatının en zorlu yol ayrımına gelirken, Selim’i Baykal’ın vurdurttuğunu öğrenen Yamaç ise öfkeden deliye döner ve harekete geçer. Tüm dengelerin alt üst olduğu bölümde gözünü hırs bürüyen Baykal ise etrafındaki herkese tehdit saçarken, Yamaç için geri dönüşü olmayan bir acıya sebep olacaktır. Çukur’da herkes için tehlike çanları çalmaktadır.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.