Usta oyuncu kadrosu ve konusuyla her Pazartesi akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un 24. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Celasun ve Vartolu karşı karşıya geliyor. İşte Çukur 24. bölüm ilk sahnesi ve detaylar...

ÇUKUR 24. BÖLÜM İLK SAHNESİ YAYINLANDI

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 24. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Celasun ve Vartolu’nun karşı karşıya geldiği sahnede; İdris’in Medet’i istediğini söyleyen Celasun, Vartolu’nun sert tepkisiyle karşılaşıyor.

Celasun’un ısrarı üzerine sesini yükselten Vartolu’nun, “Kafana sıktırtmadan çık git dışarı Celasun!” sözleri gerilimi yükseltiyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

ÇUKUR 23. SON BÖLÜM ÖZETİ

Çukur’un bu akşam ekrana gelen heyecan dolu 23. bölümünde Koçovalı kadınlarını kaçıran Elvis, Yamaç’a gözdağı verdiği sırada karşısında Emrah’ı buldu. Kadınları Elvis’ten kurtaran Emrah, Yamaç’ın ailesine kavuştuğu anı uzaktan izlerken kadınların arasında Güzide’nin de olduğunu fark etti. Emrah’ın ekibinin Elvis’in sevgilisi Lana’yı götürdükleri sırada kaza yapması Emrah'ın açığa alınmasına yol açtı.

Aliço, Baykal’la bağlantısı olan Laz’ı rehin aldı. Laz’ın Aliço’nun yanında olduğunu öğrenen Yamaç, Meke ile birlikte Aliço’nun peşine düştü. Baykal’ın malikanesine gireceği sırada Aliço’yu yakalayan Yamaç ve Meke, Laz’ı da alarak İdris’in karşısına getirdi. Baykal ve Nazım, Laz'la yüzleşti. Nazım’ın oyununa geldiğini anlayan Baykal’ın Laz’ın itirafıyla yaptıkları ortaya çıkarken, Nazım zaferinin tadını çıkardı.

Elvis’in adamları ise Baykal’ı karanlık tünelden ölüme götürdü. İdris’in Celasun'a “Baban ben olayım!” dediği anlar duygu yüklü dakikalar yaşattı. Nedret’ten Saadet-Vartolu ilişkisini öğrenen Sultan’ın Saadet’e tepkisi çok sert oldu. Elvis’in polislere saldırdığını öğrenen liderleri onu yok sayarken; Yamaç, Vartolu ve Selim, Baykal’ın öldüğünü öğrendi. Nazım her yerde Baykal’ı arayan Emrah’a, Baykal’ı Koçovalıların öldürdüğünü söyledi.

Kocası Kahraman’ın intikamının alınmadığını düşünen Nedret ise elinde silahıyla Vartolu’nun karşısına çıktı. Silahların konuştuğu mücadele sonrası Elvis’i alan Yamaç’ın Emrah’a bir sürprizi vardı. Ailesini kurtarmasına karşılık Elvis’i Emrah’a getiren Yamaç’ın öğrenmek istediği tek bir şey vardı. Emrah neden Yamaç’a yardım etmişti? Final sahnesinde Emrah, Elvis’i öldürürken, Sena’nın Emrah’ın kardeşi olduğunu öğrenen Yamaç büyük şaşkınlık yaşadı.