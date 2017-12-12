Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un dokuzuncu bölümünden ilk sahne yayınlandı. Celasun’un yanına gelen ve korkuyla dizlerinin üstüne çöken Karaca’nın acı çektiği anlarda Celasun, Karaca’nın karnındaki yarasını görünce büyük bir şok yaşıyor. Karaca’nın, oraya neden geldiğini soran Celasun’a “Sana bir şey olacak diye çok korktum!” cevabı dikkat çekiyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

ÇUKUR 9. BÖLÜMDEN İLK SAHNE: KARACA CELASUN'DAN YARDIM İSTİYOR

Çukur’un merakla beklenen dokuzuncu bölümü 18 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Çukur"un 9. bölümünden ilk sahne!

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Halil Babür, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

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ÇUKUR 8. BÖLÜMDE SENA'NIN KAÇIRILMASI YAMAÇ'I İSYAN ETTİRDİ

Çukur’un bu akşam ekrana gelen sekizinci bölümünde Meke’yi Varto’ya gönderen Yamaç, kayıp noktaları birleştirmeye çalışarak Vartolu’nun kim olduğunu bulmaya çalıştı. Ayşe’nin planıyla gelinlerinin odalarını karıştıran Sultan, Sena’nın odasına girmek isteyince büyük bir fırtınanın başlangıcına neden oldu. Sultan-Sena karşılaşması heyecanı yükseltirken Sultan, Sena’nın evden gitmesini isteyerek kesin kararını verdi. Selim’in kaçak kumarhane açtığı bölümde Vartolu, mahalleyi karıştırmaya devam etti. Vartolu, Celasun’dan depoların yerini öğrenip, polise ihbar etse de Yamaç’ın müdahalesi sonucunda planı suya düştü. Vartolu, giderek güvenini kazanan Celasun’un yardımıyla İdris Koçovalı’nın evine yakın bir yere taşındı. İdris’in, Emmi ve Paşa’ya olan güvenini Yamaç’a gösterdiği sahne nefesleri kesti. Yamaç’ın olanlar karşısında neden harekete geçmediğini sorgulayan İdris’in Yamaç’a hayatının dersini verdiği anlar izleyenleri ekran başına kilitledi. Yeraltı dünyasının adamlarından Serdar’ın ortalığı karıştırmasının Selim’in planı olduğu ortaya çıktı. Vartolu’nun da kumarhanede olduğu sırada Serdar’ın adamlarının geldiğini ve İdris’in tehlikede olduğunu öğrenen Yamaç, kumarhaneye giderken aldığı haberle ikinci şoku yaşadı. Sena’nın kaçırıldığını öğrenen Yamaç’ın olanlar karşısında isyan ettiği final sahnesi izleyenleri derinden etkiledi.

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