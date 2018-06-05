Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünün finaline İdris’in oğlu Selim’in ihanetini öğrendiği sahne damgasını vurdu. Vartolu ile ortaklığını babasının yüzüne vuran Selim, Çukur’un yaşaması için İdris Koçovalı’nın mahalleyi terk etmesini istedi. İdris Koçovalı’nın bu tehdit karşısında vereceği karar büyük merakla beklenecek.

Çukur’un büyük sezon finali öncesi ekrana gelen son bölümünde İdris ve Selim arasındaki büyük yüzleşme tansiyonu yükseltti. Vartolu’nun meydan okuduğu İdris Koçovalı, hayatının en büyük darbesini aldı. Oğlu Selim’in, Vartolu’yla aynı tarafta olduğunu öğrenen İdris’in Selim’le yüzleştiği an nefesler tutuldu. Çukur’un elleri arasından kayıp gittiğini gören İdris’in, Selim’in sunduğu teklif karşısında nasıl bir hamlede bulunacağı heyecanla beklenecek. Ailenin diğer üyelerinin bu gerçeği ne zaman öğreneceği de büyük merak konusu olacak.

ÇUKUR 32. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

#ÇUKURUNYAMACINDA!

Çukur, dün akşam yayınlanan 32’nci bölümüyle AB’de 7,13 izlenme oranı (rating), 18,59 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 7,45 izlenme oranı (rating), 18,63 izlenme payı (share), Total’de ise 5,85 izlenme oranı (rating), 15,42 izlenme payı (share) elde etti. Çukur'un heyecanla beklenen 32’nci bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #çukurunyamacında etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #çukurunyamacında etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 12 saat 5 dakika, dünyada 2 saat 20 dakika TT listesinde kaldı.

YAMAÇ, SENA’YI HASTANEYE YATIRMAK ZORUNDA KALDI!

Emrah’ın tuttuğu, psikolog rolü oynayan Ezgi’nin uyguladığı tedavi ile gittikçe kötüleşen Sena’yı evin çatısında bulan Yamaç büyük bir çaresizlikle hayatının en zor kararlarından birini verdi. Sena’yı hastaneye yatırmaya karar veren Yamaç ile Sena’nın hastane önünde ayrıldıkları an ekran başındakileri de derinden etkiledi. Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz, etkileyici performanslarıyla büyük beğeni topladı.

CELASUN VE AKŞIN’IN MUTLU ANI!

Fırtınalı günler geçiren Koçovalı Ailesi, Celasun ile Akşın’ın söz merasimi ile mutlu anlar yaşadı. Nedret’in kesin bir şekilde karşı çıktığı bu aşk, Yamaç’ın da desteğiyle mutlu sona ulaştı. Yamaç’ın Akşın’ı, Celasun için babası İdris’ten istediği anlar izleyicilere de eğlenceli dakikalar yaşattı.

Çukur’un büyük sezon finalini dizinin oyuncuları ile birlikte 11 Haziran Pazartesi akşamı Haliç Kongre Merkezi’nde izleyebilirsiniz. Bu büyük sezon finali gala gecesinde Çukur’da dinlediğiniz şarkıları da müzisyenler ve Çukur’un oyuncularıyla birlikte söyleyebilirsiniz. Elde edilecek gelirin Tohum Otizm Vakfı’na bağışlanacağı gecenin biletleri Biletix’te satışa sunuldu.