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Sizi ekranın en iyi ‘kötü’ adamı olarak tanımlıyorlar...



- Estağfurullah. Benim gözümde insan net bir şekilde iyi ya da kötü diye ayrılmıyor. Mesela çok iyi bir insanın ona hiç yakışmayacağını düşündüğün bir şeyiyle karşılaşabilirsin ya da kötü algıladığın bir insanın vicdanına yenik düştüğünü görebilirsin.