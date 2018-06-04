Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı dizi Çukur’da Vartolu karakteri ile fenomen olan Erkan Kolçak Köstendil Tohum Otizm Vakfı’nın Şişli’deki okulunda otizmli çocuklarla buluştu.

Tohum Otizm Vakfı ve Show TV ile “Çukur Otizmin Farkında” sloganıyla otizm konusunda farkındalığı geniş kitlelere yaymayı hedefleyen Çukur, sezon finali gecesi ile de çok konuşulacak bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. 11 Haziran Pazartesi akşamı Haliç Kongre Merkezi’nde Tohum Otizm Vakfı yararına gerçekleşecek büyük sezon finali gala gecesinde Çukur şarkılarını seslendiren müzisyenler ve dizinin birçok oyuncusu sahnede olacak.

Tohum Otizm Vakfı yararına yapılacak sezon finali gala gecesi öncesinde Çukur’un oyuncuları Tohum Otizm Vakfı’nın Şişli’deki okulunda otizmli çocukları ziyaret etmeye devam ediyorlar. Daha önce Rıza Kocaoğlu, Dilan Çiçek Deniz, Kubilay Aka, Ece Yaşar ve İlayda Alişan’ın ziyaret ettiği okulun bu haftaki misafiri Vartolu karakteri ile fırtınalar estiren Erkan Kolçak Köstendil oldu.

Otizmli çocuklarla bir araya gelen ünlü oyuncu onlarla oyunlar oynayıp dans etti. Ziyaret sonunda bir araya geldiği çocuklarla beraber fotoğraf çektiren Erkan Kolçak Köstendil bu anlamlı ziyaretindeki duygularını şu sözlerle anlattı: “Otizm bir hastalık değil, otizm bir kişisel gelişim farklılığı. Biz Çukur ekibi olarak bu konuda bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü erken teşhis otizm için çok önemli. Bugün okullarında onlarla bir araya gelmenin benim için anlamı çok büyük.”

Ziyaretinin sonunda tüm Çukur’ izleyicilerine seslenerek onları 11 Haziran Pazartesi akşamı Haliç Kongre Merkezi’nde Tohum Otizm Vakfı yararına gerçekleşecek büyük sezon finali gala gecesine davet eden Köstendil, “Çukur otizmin farkında, biz de farkındayız.” sözleriyle projenin sloganını herkesle paylaştı.

OTİZİM HAKKINDA BİLGİ NOTU;

Otizmin bilinen tek çaresi, erken tanı ile yoğun, sürekli, özel eğitim!

Doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen bir gelişimsel farklılık olan otizmin başlıca belirtileri arasında; başkalarıyla göz teması kurmamak, ismi söylendiğinde bakmamak, konuşmada gerilik, parmağıyla istediği şeyi gösterememek, akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermemek, sallanmak, çırpınmak, parmak ucunda yürümek, dönen nesnelere karşı aşırı ilgi ve takıntılı davranışlar sayılabiliyor. Bilimsel araştırmalar, erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtilerinin kontrol altına alınabildiğini, gelişim sağlanabildiğini gösteriyor.

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, "Otizm Spektrum Bozukluğu" olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinden bu yana çalışmalarını yürütmektedir.