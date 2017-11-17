Cuma mesajları - En güzel Cuma mesajları

Müslüman aleminde bayram günü olarak bilinen ve her Cuma kılınan Cuma namazı ile de pekiştirilen Cuma gününde, vatandaşlar birbirlerinin Cuma gününü tebrik etmek üzere birbirlerine Cuma mesajları göndermektedir. Gerek sosyal medyadan gerek de telefon yoluyla birbirine Cuma mesajı gönderen vatandaşlar, internet üzerinde en güzel Cuma mesajlarını bulmak için "Cuma mesajları" ve "En güzel Cuma mesajları" aramalarını yapıyor. İşte detaylar.

CUMA MESAJLARI

Müslümanların bayram günü olarak kabul edilen Cuma günlerinde vatandaşlar birbirlerinin Cuma gününü tebrik eder. Ancak birbirlerinden uzak olan vatandaşlar da birbirlerine sosyal medya veya mesaj yoluyla Cuma mesajları göndermektedir. İşte sevdiklerinize, yakınlarınıza ve arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz en güzel Cuma mesajları...

● Ey büyük Rabbim. Hayrı ve şerri ayırt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine yürekten Amenna diyebilmeyi, göstermiş olduğun yolda yürümeyi, Senin yolundan ayrılmamayı, Seni en çok sevenlerden olmayı bana ve sevdiklerime nasip eyle…. Hayırlı Cumalar...

● Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun... Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah...

● Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında bilginiz var mı… O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. Dualarınız kabul olsun… Hayırlı Cumalar… (Müslim, Cum`a 16. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 202; Nesâî, Cum`a 45.)

● Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma... Hayırlı Cumalar

● Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar.

● Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.

● Dua çiçeğini bilir misin, yeryüzünde sulanır, gökyüzünde açarmış. Melekler kulunuzdan deyip Rabbimize sunarmış. Dualarda buluşmak dileğiyle Hayırlı Cumalar.

● Uzaklardan bir yele ser süslü bir sonbahar akşamında. Gönüller bir olsun mekanlar kimin umrunda. Kardeşlik sevgi hissetmektir arada, yollar ve zaman olsa da. Hayırlı cumalar dilerim.

● Ey Rabbim... Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.

● Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

● Rabbim nefsimize ‘celaliyle', kalbimize ‘cemaliyle', hayatımıza ‘hikmetiyle', hatalarımıza ‘rahmetiyle', mahşerde ‘Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı cumalar.

● “Muhakkak, yolunu Allah ve kitabıyla bulanlar, cennetlerdedir. O cennetlerde onlara hiçbir yorgunluk, bitkinlik erişmez ve oradan çıkarılacak da değillerdir.Şüphesiz, iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedî kalacakları Naîm cennetleri vardır. Allah, bu konuda gerçek bir vaadde bulunmuştur. O, mutlak güç, hüküm ve hikmet sahibidir” Kuran-ı Kerim’den.. Bu CUMA hürmetine RABBİMİZ cümlemizi FİRDEVS CENNETLERine kavuştursun AMİN

● Resulullah aleyhissalâtu vesselâm “Kendisine bir musibet gelen Müslüman Allah’ın(cc) emrettiği “İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râci’ün, allahümme ecirni fi musibeti vahluf li hayrun minhâ “Biz Allaha aitiz ve O’na döneceğiz. Allah sabredersem bana bu musibet için mükafat verir.Ben bunun arkasından daha hayırlısına kavuşacağım” dese Allah o musibeti alır,hayır verir” Allahtan hayırlı olanı hepimize nasip etmesi dileğiyle cumamız mübarek olsun

● Nasıl da bastırmış küfran sisleri, Kaybolmuş Nebî’nin nûrlu izleri. Bunca bela uyarmıyor bizleri. Olmuşuz kör sağır bir nesle tabî. Ne kadar da sabırlısın Ya Rabbî. AnIatmaya lisan yetmiyor,Utancından kalem gitmiyor, Ne yapsak da bizde kusur bitmiyor; Olmuşuz bir kere isyana tabî; Kurtar bizi. kurtar bizi.Ya Rabbi..Her sabahı bize fırsat veren Rabbimizin cumalarda küçük günahları affettiğini biliyormuydunuz. Cumamız hayırlı ve mübarek oIsun

● Bir dua gönderiyorum hepinize, sağlık, mutluluk, huzur olsun, sevdikleriniz yanınızda, dünyanız barış dolsun, Allah’ın selamı üzerinize olsun hayırlı cumalar dilerim.

● Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili Peygamberimiz şefaatçimiz olsun. Cuma'mız mübarek olsun...

● Aklınıza gelen güzel şeyleri duaya dökün. Bakarsınız yol olur, niyet olur, nasip olur; hallolur. Hayırlı Cumalar...

● Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

● Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise ,Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları

en güzel cuma mesajları