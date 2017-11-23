Cuma mesajları - En güzel resimli Cuma mesajları (24 Kasım)

İslam dininde Müslümanların bayram günü olarak kabul edilen ve bu güne özel kılınan Cuma namazının ihya edildiği gün olan Cuma gününde, müminler birbirlerinin Cuma gününü tebrik etmektedir. Arkadaşlarının, tanıdıklarının ve akrabalarının Cuma gününü kutlamak isteyen vatandaşlar ise yanında olmayan dostları için Cuma mesajları kullanıyor.

Arkadaşlarına, tanıdıklarına ve akrabalarına Cuma mesajları göndererek bu mübarek günü tebrik eden vatandaşlar, Cuma günü hakkında iyilik ve sağlık diliyor. Edilen duaların kabul edildiği Cuma gününde birbirlerinin Cuma gününü tebrik eden müminler, bunu yapmak için de Cuma mesajları kullanıyor. Cuma mesajları ile telefon yoluyla veya sosyal medyada bu mesajları arkadaşlarına gönderen Müslümanlar, günün iyi geçmesini ve hayırlara vesile olmasını dileyerek “Hayırlı Cumalar” demektedir. İşte en güzel Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları…

CUMA MESAJLARI – EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

İslam dininin önemli ve mübarek günleri arasında yer alan Cuma gününde, Müslümanlar birbirlerinin Cuma gününü tebrik etmekte ve birbirlerine iyi dileklerde bulunmaktadır. Cuma günlerini kutlamak için yakınlarına ve arkadaşlarına da Cuma mesajları gönderen vatandaşlar, Cuma gününü kutlamaktadır. İşte yakınlarınıza gönderebileceğiniz veya sosyal medyada paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları...

● Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı cumalar.

● Ne muhtacına muhtaç olayım, ne de muhtacının başına taç olayım. Muhtaç eyleme Ya Rab! Muhtaç olacaksam bir sana muhtaç oIayım. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

● Bir dua gönderiyorum hepinize, sağlık, mutluluk, huzur oIsun, sevdikIeriniz yanınızda, dünyanız barış dolsun, AIIah’ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

● Bütün kapıların anahtarlarını kendinde bulunduran Allah”ım. Hakkımızda en hayırlı kapıyı aç. Hayırlı cumaIar dilerim.

● Ne güzel buyurmuş Mevlana Hazretleri: Akıp giden zaman içinde bir kafesteyim, her türlü amelde çok ahesteyim. Kabrim beni bekliyorken, dünyalık hevesteyim. Uyandır artık Ya Rab! Belki de son nefesteyim… Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

● Birbirinize mütevazi olmanızı, Allah bana vahiyle emretti. Öyle ki, hiç kimse, hiç kimseye karşı övünmesin ve hiç kimse, hiç kimseye zulmetmesin. Hadis (Müslim) Hayırlı Cumalar.

● Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve mü’minler, sana indirilene iman ederler. O namazı kılanlar var ya, işte onlara büyük bir mükafat vereceğiz. (Nisa Suresi – 162) Hayırlı Cumalar dileğiyle.

● Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. (Mü’min Suresi – 18)

● Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin...

● Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

● Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

● Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere n olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

● Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

● Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.

● Allah hikmetiyle bir kapıyı kapatırsa rahmetiyle diğerini açar. Ya Rabbi bu mübarek cuma günü hürmetine bizlere hayırlı kapılar aç. Amin. Hayırlı Cumalar.

● Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

● Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Cuma günleri yakınlarına, arkadaşlarına ve akrabalarına Cuma mesajları gönderen vatandaşlar, aynı zamanda görünüm açısından iyi olması için resimli Cuma mesajları da tercih edebiliyor. İşte Cuma mesajları ile birlikte tercih edebileceğiniz en güzel resimli Cuma mesajları...

Cuma mesajları

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En güzel resimli Cuma mesajları