Hayırlı Cumalar! Cuma mesajları ile yakınlarına ve sevdiklerinin mübarek Cuma gününü tebrik etmek isteyen vatandaşlar, araştırma yapmaya başladı. Anlamlı, kısa/uzun, resimli ve en güzel Cuma mesajlarına erişebilmek için internette araştırma yapan vatandaşlar, "Cuma mesajları" ve "resimli Cuma mesajları" aramasını yapıyor. İşte mübarek Cuma gününde yakınlarınıza göndererek iyi dileklerde bulunabileceğiniz en güzel Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları.
CUMA MESAJLARI - RESİMLİ CUMA MESAJLARI (2 MART)
Cuma günleri, İslam dininde Müslümanların bayram günü olarak kabul ediliyor ve bu güne özel olarak öğle namazı vaktinde Cuma namazı kılınıyor. Milyonlarca Müslüman, bu mübarek günde yakınlarının ve sevdiklerinin Cuma gününü tebrik ederek iyilik dileklerde de bulunuyor.
İşte en anlamlı ve güzel Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları;
- Dua et! Sabırla, inançla iste! Sakın kabul olmaz deme.. Elbet kabul olur, Ama Dünyada, Ama Ahirette Sağlık, Huzur ve Dua ile HAYIRLI CUMALAR.
- Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı Cumalar.
- Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.
- Mübarek cuma günü, tüm hayırlara vesile olsun inşallah! Kıldığımız namazlar, ettiğimiz duaların kabul olması dileğiyle! Hayırlı Cumalar.
- Tüm İslam alemi için duaların kabul olduğu bir Cuma günü dilerim. Hayırlı Cumalar.
- Allah tüm sıkıntısı olanları 'Es -Selam' isminin tecellisi ile selamete çıkarsın. Cumanız mübarek olsun.
- “Bir kişi Allah'tan başka kimseye ihtiyacı olmadığına inanırsa, Allah da onu başkasına muhtaç etmez…” Hayırlı Cumalar.
- Af dilemekten çekinmeyin, Hiç bir günah ALLAH'ın Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı Cumalar.
- Allah’ım! Ruhumu daraltma, kalbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yolundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma. Amin. Hayırlı cumalar...
- Önce yollar uzanır hakka yürümek için; tomurcuklar, güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için… Sen de dua et Allah için… Cumanız mübarek olsun.
- Dün geçti yarın da henüz gelmedi. Dün için yapacak bir şey yok. Yarına sağ çıkacağımız belli değil. Bugün Cuma kıymetini bil. HAYIRLI CUMALAR...
- Yeni gün ülkemize barış, sevgi, huzur ve kardeşlik getirsin. Bu cuma yeniden birliğimize, dirliğimize, bütünlüğümüze vesile olsun. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.
- Bütün kapıların anahtarlarını kendinde bulunduran Allah'ım. Hakkımızda en hayırlı kapıyı aç. Hayırlı cumalar dilerim.
- Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…Şeytandan Yaradana sığın ki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar.
- Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.
- Cuma günleri, duanın kabul olacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.
- Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı Cumalar…
- Hüzün ağır gelir yüreğe, ama en güzel duayı ettirir sahibine. En güzel dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı cumalar dilerim.
- Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür kapanmaz. Sen umudunu kaybetme, Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar...
- Ya Rabbim dertli kullarına devalar, hasta kullarına Şafi isminle şifalar ve borçlu kullarına haırlı ve hızlı şekilde edalar ödemeyi nasip eyle inşallah. Hayırlı, nurlu, bereketli ve sağlıklı cumalar.
- Cumamız mübarek, kısa ömrümüz ebedi cenneti hak edecek kadar bereketli olsun inşallah. Hayırlı Cumalar.
- Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! Hayırlı Cumalar.
- Bizleri yoktan vareden ve varlığından haberdar olan Allah'ım. Bu mübarek gün hürmetine bizleri affet. Selam ve dua ile hayırlı Cumalar.
- Geldim o büyük dergâhına yâ Rab! Ağlatma bizi mübarek cumâ hatırına lutfet… Kullukta bu Seyrî değil erbab, Reddetme, bu günakar kulu affet! Hayırlı Cumalar...
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